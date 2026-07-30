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49-летний житель Самары стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

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49-летний житель Самары стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

Житель Самары, 49-летний мужчина, попался на уловку кибермошенников и лишился немалой суммы — 900 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, представился «менеджером службы безопасности» крупного банка. В доверительной и тревожной манере он сообщил мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт».

Поддавшись панике и давлению «специалиста», собеседник совершил перевод на указанный злоумышленником счет. Под видом «спасения» денег мошенник завладел более 900 000 рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые мгновенно обналичивались. Через некоторое время самарец связался с банком, от имени которого звонил неизвестный, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники. Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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