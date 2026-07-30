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Жители Самарской области могут принять участие в формировании Всероссийского обзора «Дети России — сила государства»

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Жители Самарской области могут принять участие в формировании Всероссийского обзора «Дети России — сила государства»

В преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей освещения позитивных практик субъектов РФ и муниципальных образований в вопросах совершенствования программ поддержки детей,  редакция издания «Экономическая политика России — 21 век» формирует на портале https://deti-inform.ru/ Всероссийский обзор «Дети России — сила государства» https://deti-inform.ru/2026/07/25/vserossijskij-obzor-deti-rossii-sila-gosudarstva/.

Целями данного бесплатного информационного ресурса являются:

— содействие повышению доверия людей к работе муниципальных органов управления в деле развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости и социального обеспечения семей с детьми. Разъяснение жителям муниципальных образований нормативно-правовых актов и перспективных программ развития для детей будет осуществляться в разделах https://deti-inform.ru/category/vospitanie-i-razvitie/  и  https://deti-inform.ru/category/zdorove-i-obrazovanie/.  

— подготовка предложений федеральным органам государственной власти по актуализации национальных целей социального развития, соответствующих целевым показателям и задачам, определению базовых подходов к способам, этапам и формам достижения социально-ориентированных нацпроектов. Информация о новых проектах регионов России в этой сфере будет публиковаться здесь https://deti-inform.ru/category/vyplaty-i-lgoty-semyam/.

— расширение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, экспертного и предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с достижением национальных целей и реализацией национальных проектов и программ в социальной сфере. Полезные советы родителям по данным вопросам будут актуализироваться тут https://deti-inform.ru/category/otnosheniya-s-detmi/.

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