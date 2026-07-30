Проект "Самарское долголетие" объединил более 9 тысяч человек

В 63-м регионе продолжается реализация программы "Самарское долголетие" (12+). Проект уже объединил свыше 9 тысяч человек.



Он был запущен в 2025 году по решению губернатора Вячеслава Федорищева в рамках нацпроекта "Семья" (реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина) и его федеральной составляющей "Старшее поколение".



Уникальность программы в том, что участники не только посещают различные занятия, но и сами организуют досуг в качестве волонтеров, делятся опытом и выступают наставниками для других. Например, для детей из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, пишет 450Медиа.



Присоединиться к проекту может любой желающий. Подробности – на официальном сайте Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.