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В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей

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В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей

Режим труда и отдыха водителей изменится с 1 сентября. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта России.

Как сообщает РИА Новости, согласно новым правилам, водители смогут работать до 40 часов в неделю. При этом в случае невозможности соблюдения еженедельной нормы расчёт может производиться как за месяц, так и за три месяца — при согласовании с профсоюзной организацией.

Кроме того, новые правила предписывают водителям отдыхать не менее 45 часов в неделю. Отдых должны предоставлять до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха.

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