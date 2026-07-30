В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей

Режим труда и отдыха водителей изменится с 1 сентября. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта России.

Как сообщает РИА Новости, согласно новым правилам, водители смогут работать до 40 часов в неделю. При этом в случае невозможности соблюдения еженедельной нормы расчёт может производиться как за месяц, так и за три месяца — при согласовании с профсоюзной организацией.

Кроме того, новые правила предписывают водителям отдыхать не менее 45 часов в неделю. Отдых должны предоставлять до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха.