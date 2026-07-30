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Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»

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Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»

В этом году школа получила современное цифровое оборудование, орнитологические экспонаты и учебно-методические пособия.Модернизация прошла в рамках Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Новое оснащение открывает перед юными художниками и преподавателями новые образовательные горизонты. Оно гармонично объединяет современные технологии, классические академические традиции и глубокое изучение истории искусств.

Теоретическая база школы пополнилась программно-методическим комплексом «Азбука искусства» и комплектом электронных учебных пособий. В него вошли 18 специализированных учебных фильмов. Теперь изучение таких тем, как «Жизнь и творчество русских художников», «Художественная культура первобытного мира», «Древнерусская икона», а также искусство Древнего Египта и Греции и т.д., станет интерактивным и более наглядным.

Адамович-Чернецкая Алина Александровна, преподаватель истории искусств делится:
«Программно-методический комплекс „Азбука искусства“ идеально соответствует образовательным программам: „Беседы об искусстве“ и „История изобразительного искусства“. В 1 классе на уроках „Беседы об искусстве“ он служит отличным методическим сопровождением для демонстрации основ изобразительной грамоты, ее видов и жанров. Во 2 и 3 классах видеоматериалы комплекса позволяют наглядно изучать художественные стили и культуру от первобытного мира до конца XX века, а в 4 классе — глубоко погрузиться в красоту и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси».

Кроме того, комплект электронных учебных пособий «Жизнь и творчество русских художников» стал незаменимым помощником для выпускных классов. Данное пособие позволяет наиболее полно и наглядно изучать на занятиях жизненный и творческий путь великих мастеров Алексея Саврасова и Виктора Васнецова и других великих художников.

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