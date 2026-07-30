В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами

Две новые восьмивагонные электрички с кондиционерами вскоре выйдут на линии в Самарской области. Как рассказали «Самарской газете» в АО «Самарская ППК», всего по железной дороге региона будут курсировать 72 вагона, оснащенных системой кондиционирования. Это составляет 46,4% от общего парка.

В этом году компания проводит плановое обновление подвижного состава. Часть оборудования в вагонах электропоездов серии ЭД4М, установленного в 2016–2018 годах, пришла в негодность из-за естественного износа. Дальше эту систему кондиционирования использовать нельзя.

Летом при поддержке правительства Самарской области на линию вывели два новых восьмивагонных состава ЭП2ДМ с кондиционерами. До конца года ожидается поставка еще двух аналогичных электропоездов. Кроме того, в июле Самарская ППК взяла в аренду 10 вагонов ЭД4М, в которых уже есть заводские системы кондиционирования воздуха.