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Самарская область попала в топ регионов с пивоваренными традициями

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Самарская область попала в топ регионов с пивоваренными традициями

Гастрономический туризм в России расширяется за счет новых форматов, и одним из них становится пивной туризм. По данным Авито Путешествий, интерес к поездкам в регионы с пивоваренными традициями уже заметен: сервис проанализировал аренду квартир и загородных домов в девяти таких регионах и оценил стоимость отдыха этим летом.

Чаще всего загородные дома и квартиры бронируют в Московской и Ленинградской областях, где крафтовая культура развивается быстрыми темпами, а также в Татарстане, где активно продвигают промышленный туризм на пивных заводах.

Спрос на квартиры стабилен, а вот популярность отдыха за городом растёт: дома на природе бронируют на 7% чаще. Самый заметный рост — у Нижегородской и Новосибирской областей: там дома бронируют на 19 и 15% чаще, чем прошлым летом. В Нижегородской области находится один из старейших заводов, где варят пиво с XVIII века, а Новосибирск называют центром крафтовой революции. 

В среднем дом на природе в пивных регионах обходится в 12 700 рублей за ночь, выгоднее всего — в Ярославской (10 100 рублей) области. Там можно попасть с экскурсией на завод «Ярпиво» (филиал «Балтики»), чтобы узнать, как варят локальный сорт «Ярославское», и продегустировать его прямо на месте.

Средняя цена квартиры — 4 300 рублей за ночь. Самые бюджетные варианты можно найти в Свердловской и Самарской областях (по 3 400 рублей в сутки). В Свердловской области работает одна из старейших крафтовых пивоварен страны, где нестандартные сорта варят с 2008 года. А в Самарской области располагается легендарный Жигулёвский завод, основанный в 1881 году, куда можно попасть на экскурсию и попробовать историческое «Жигулёвское».

Обычно дома бронируют на большие компании (в среднем по 6 человек) на 2 ночи, а в квартирах останавливаются по 3 человека на 3 ночи. Заметно выбивается из этой статистики Калининградская область, где отдыхают в два раза дольше (дома бронируют на 4 дня, квартиры — на 6). Также в этот регион поездки планируют заранее: жильё ищут в среднем за 70 дней до путешествия. При этом в других областях дома бронируют за 40 дней до поездки, а квартиры — за 24 дня.

 

«Пивной туризм сегодня формируется как самостоятельное направление гастротуризма. В областях с богатой пивоваренной традицией есть и исторические заводы, и современные крафтовые производства, и локальные сорта, которые не найти за пределами региона. При этом путешественники выбирают области, где помимо пивной культуры есть что посмотреть: туристов там ждут интересные достопримечательности, архитектура и природа. И судя по росту спроса, такой формат отдыха будет всё более востребованным», — комментирует Анастасия Бардина, руководитель направления «Привлечение гостей» Авито Путешествий.

 

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