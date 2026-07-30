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Возгорание травы произошло в Пестравском районе

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Возгорание травы произошло в Пестравском районе

29 июля в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.
Оперативно к месту вызова выехал расчет пожарно-спасательной части
№ 125.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание сухой травы на площади 300 квадратных метров.
На тушение были поданы 2 ствола «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.
В 13:13 пожар был локализован, в 13:18 – ликвидировано открытое горение. Была задействована 1 единица техники и 3 человека личного состава.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар

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