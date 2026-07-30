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Жители Самарской области могут освоить новые технологии и повысить цифровую грамотность благодаря нацпроекту «Кадры»

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Жители Самарской области могут освоить новые технологии и повысить цифровую грамотность благодаря нацпроекту «Кадры»

Жители Самарской области активно используют возможность получить новую профессию или повысить квалификацию, которую им дает национальный проект "Кадры". С начала года уже 2528 человек приступили к обучению при содействии Кадрового центра "Работа России".

Популярны программы обучения, связанные с работой с программой 1С, искусственным интеллектом, мобильными робототехническими комплексами, беспилотными аппаратами и другие.

Сейчас идет набор на программу повышения квалификации "Цифровая грамотность нового уровня: работа с данными, аналитика и искусственный интеллект". Обучение бесплатное.

"Технологии постоянно меняются, совершенствуются, и чтобы оставаться востребованным на рынке труда, важно не отставать от развития технологий, — отметил директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин. — Поэтому программы, ориентированные на формирование и развитие универсальных цифровых компетенций, которые могут быть применены представителями широкого круга профессий и специальностей, сейчас актуальны".

Программа обеспечивает базовую цифровую грамотность нового уровня, необходимую для адаптации кадров к вызовам современного рынка труда и повышения их конкурентоспособности.
В обучении могут принять участие следующие категории граждан:

  • в возрасте 50 лет и старше;
  • находящиеся в декрете до 3-х лет;
  • незанятые женщины, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет;
  • ищущие работу;
  • безработные;
  • ветераны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне и на Украине, уволенные с военной службы;
  • участники боевых действий в ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 г.;
  • члены семей военных, погибших при исполнении в ходе специальной военной операции (боевых действий);
  • незанятые в возрасте до 35 лет, окончившие военную службу по призыву;
  • незанятые в возрасте до 35 лет, имеющие документ об образовании и (или) о квалификации.

Фото – Минтруд Самарской области

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