Промышленные предприятия Самарской области передали волонтерам очередную партию материалов для изготовления маскировочных сетей

Промышленные предприятия Самарской области продолжают системную работу по поддержке участников специальной военной операции. На средства самарских производителей закуплена и передана добровольцам движения «Самара СВОих не бросаем 163» очередная партия сырья для производства маскировочных покрытий и экипировки.

В состав переданного груза вошли 32 рулона специализированной ткани и 3 рулона прочной пластиковой основы. Волонтеры группы, работающей при Троицком храме на Воронежских озерах, уже приступили к изготовлению камуфляжных сетей и индивидуальных костюмов для снайперов. Снаряжение и продукты питания в составе гуманитарного конвоя отправят бойцам на Запорожское направление.

«Предприятия региона максимально погружены в эту работу и оперативно откликаются на все запросы, — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. — Наши производители на постоянной основе направляют партии гуманитарной помощи — как самостоятельно, так и в составе общих областных конвоев. Помогать землякам на передовой — наш общий долг».

Высокую практическую значимость этой помощи отметил помощник губернатора по территориальной обороне, ветеран СВО, дважды кавалер Ордена Мужества Рамис Терегулов:

«Сплетенные руками наших женщин сети защищают позиции и «ловят» вражеские дроны, спасая огромное количество жизней бойцов. Эта поддержка не должна останавливаться, она жизненно необходима на передовой».

Самарская область продолжает объединять усилия власти, промышленного сектора и волонтерских организаций для поддержки участников СВО и их семей.