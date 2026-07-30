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Самарские дети смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки МТС

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Самарские дети смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки МТС

МТС запустила новый бесплатный сервис для экстренной связи детей в случаи опасности, когда родителей нет рядом. «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи взрослым.

МТС также добавила функцию, позволяющую оставаться ребенку на связи даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие такой опцииОба решения МТС позволяют родителям связаться с ребенком при любых обстоятельствах. Две новые функции подключаются бесплатно и требуют минимального участия родителя в настройке:

«SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Местоположение отображается в разделе «Гео» приложения. Функция поможет в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. В таких случаях экстренная связь может быть критически важной.

Функция «Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников Семейной группы. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет.

Решения стали новыми элементами в системе комплексной защиты детей в интернете. В нее также входит многоступенчатая защита от спама, мошенничества в звонках и вредоносной рекламы, а также сервис «Безопасный интернет» на базе умных ИИ-фильтров, обеспечивающих безопасность ребёнка в интернете в режиме реального времени.  

«Новые сервисы имеют простой и понятный функционал как для родителей, так и для детей. Решение МТС позволяет усилить безопасность детей и обеспечивает возможность родителям среагировать в моменте на проблему ребенка», – рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

 

Фото – ПАО МТС

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