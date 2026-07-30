С начала курсирования новых скорых пригородных поездов по маршруту Самара – Уфа – Самара было перевезено более 30 тыс. пассажиров

Из них 6 тыс. человек совершили поездку прямым сообщением Самара – Уфа – Самара.

Начало движения по «Восточному радиусу Поволжья» соединило населенные пункты трех субъектов Российской Федерации: Самарской и Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан.

Новый поезд № 7006 отправляется из Самары в 17:30 по пятницам, субботам и воскресеньям и прибывает в Уфу в 00:58. В обратном направлении поезд № 7001 отправляется из Уфы по субботам и воскресеньям в 06:50 и прибывает в Самару в 12:28. Время отправления и прибытия указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.

Маршрут обслуживают современные электропоезда ЭС2Г «Ласточка» в шестивагонном исполнении. Всего в поезде предусмотрено 490 сидячих мест. Салон «Ласточки» просторный, с панорамными окнами. Оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, розетками 220В для зарядки гаджетов, оборудован комфортными креслами и откидными столиками, а также специальными условиями для маломобильных граждан. Также есть места для провоза спортивного инвентаря.

Напомним, приобрести билеты на пригородные поезда можно не только в кассе или терминале самообслуживания, но и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».