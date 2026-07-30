С начала курсирования новых скорых пригородных поездов по маршруту Самара – Уфа – Самара было перевезено более 30 тыс. пассажиров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Семьи участников специальной военной операции с детьми прикоснулись к истории и вере
Семьи участников специальной военной операции с детьми прикоснулись к истории и вере
В Самаре продолжаются поиски мужчины, который пропал 7 апреля нынешнего года
В Самаре продолжаются поиски мужчины, который пропал 7 апреля нынешнего года
В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами
В Самарской области запустят две новые электрички с кондиционерами
Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»
Детская художественная школа № 2 г.о. Самара — участник нацпроекта «Семья»
В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки
В этом году в Самарской области откроются три новые модельные библиотеки
Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку
Каждый четвертый россиянин считает подработку антистрессом за возможность сменить обстановку
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
В России зимние каникулы у школьников в 2027 году будут короче
В России зимние каникулы у школьников в 2027 году будут короче
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
0.66
EUR 90.21
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С начала курсирования новых скорых пригородных поездов по маршруту Самара – Уфа – Самара было перевезено более 30 тыс. пассажиров

234
С начала курсирования новых скорых пригородных поездов по маршруту Самара – Уфа – Самара было перевезено более 30 тыс. пассажиров

Из них 6 тыс. человек совершили поездку прямым сообщением Самара – Уфа – Самара.

 Начало движения по «Восточному радиусу Поволжья» соединило населенные пункты трех субъектов Российской Федерации: Самарской и Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан.

Новый поезд № 7006 отправляется из Самары в 17:30 по пятницам, субботам и воскресеньям и прибывает в Уфу в 00:58. В обратном направлении поезд № 7001 отправляется из Уфы по субботам и воскресеньям в 06:50 и прибывает в Самару в 12:28. Время отправления и прибытия указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Кинель, Новоотрадная, Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Дема.

Маршрут обслуживают современные электропоезда ЭС2Г «Ласточка» в шестивагонном исполнении. Всего в поезде предусмотрено 490 сидячих мест. Салон «Ласточки» просторный, с панорамными окнами. Оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, розетками 220В для зарядки гаджетов, оборудован комфортными креслами и откидными столиками, а также специальными условиями для маломобильных граждан. Также есть места для провоза спортивного инвентаря.

Напомним, приобрести билеты на пригородные поезда можно не только в кассе или терминале самообслуживания, но и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
505
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
469
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
555
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
548
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026  10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
619
Весь список