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В Самаре спрос на репетиторов вырос на 5%, родители массово учат дошкольников читать и писать

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в Самаре спрос на репетиторов вырос на 5%, родители массово учат дошкольников читать и писать

Согласно аналитике Авито Услуг, летом 2026 г. особенно значительно растет спрос изучение языков для путешествий, развивающие уроки для дошкольников по обучению письму, развитию речи и чтению, а также на подготовку выпускников к экзаменам будущего учебного года.

Спрос на знания не снижается даже летом

Лето традиционно считается низким сезоном для рынка дополнительного образования. Однако в июне 2026 года спрос на занятия с репетиторами продолжил увеличиваться. Интерес к услугам обучения, по данным сервиса Авито Услуги, вырос на 5%. При этом отдельные обучающие направления показали рост в десятки процентов. Среди них — изучение языков для путешествий и работы, занятия для детей младшего возраста и подготовка к экзаменам.

Растущий спрос показали занятия для взрослых по иностранным языкам, развивающие уроки для детей дошкольного возраста, а также подготовка к экзаменам в вузе и к школьным экзаменам на следующий учебный год.

Продолжающийся рост связан с одной стороны с тем, что родители не готовы откладывать обучение и развитие своих детей на учебный год и предпочитают продолжать уроки и летом, с другой стороны, с сохраняющимся трендом у взрослых учеников на образование через всю жизнь” — отметил Игорь Санников, руководитель бизнес-направления “Красота, здоровье и обучение” на Авито Услугах.

Языки для путешествий: взрослые самарцы чаще нанимают репетиторов летом

По данным сервиса Авито Услуги, значительный рост спроса в июне показали курсы и частные уроки изучения языка для работы и путешествий. Наиболее популярным языком стал английский. Спрос на занятия по его изучению для работы вырос на 36%. Интерес к урокам английского для путешествий увеличился на 26%.

Средняя стоимость часа занятия с репетитором по изучению языков составляет в среднем 1200 руб. Однако финальная цена зависит в большей степени от опыта преподавателя, конкретного запроса ученика и формата урока (дистанционно или очно, в группе или индивидуально). Так, стоимость занятия в зависимости от индивидуальной ситуации может варьироваться от 500 до 5000 руб., а при покупке целого курса уроков достигать десятков тысяч рублей.

Уроки для самых маленьких

В июне к специалистам дополнительного образования стали чаще обращаться родители дошкольников. По данным Авито Услуг, спрос на обучение письму в июне вырос на 59%. Стоимость урока составляет в среднем 700 руб.

Также родители в июне чаще интересовались занятиями по развитию речи. Спрос на них вырос на 49%. Средняя стоимость занятия составила порядка 900 руб.

Популярнее в июне стало и обучение чтению. Количество просмотров объявлений по таким занятиям выросло на 41%. В среднем стоимость урока для получения навыка составляет порядка 800 руб.

Подготовка к новому учебному году началась летом

В июне сезон подготовки к экзаменам официально считается завершенным. Однако некоторые школьники, выпускники и их родители все равно продолжают обращаться к репетиторам, чтобы подготовиться к ЕГЭ или внутренним экзаменам в вузе на будущий учебный год.

Спрос на подготовку к ОГЭ в июне вырос на 17% в сравнении с маем. Также вырос интерес к подготовке к экзаменам в вузе — спрос увеличился на 14%. Средняя стоимость таких уроков составляет порядка 1200 руб.

Рост интереса отмечается и на занятия по подготовке к ЕГЭ. Спрос на услуги репетиторов в первый месяц лета в этом направлении увеличился на 13%. В среднем стоимость академического часа занятия с репетитором и на курсах по ЕГЭ составила порядка 1150 руб.

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