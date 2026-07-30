Российские дети стали быстрее взрослеть — в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина во время беседы с Telegram-каналом Baza.

По ее словам, если 10-15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания.

Кроме того, как добавила Аникина, современные дети стали намного раньше интересоваться и вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки. Основной мотив — почувствовать себя взрослым, получить признание и подтвердить собственную ценность, пишет Газета.

Для того, чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде. Детей с ранних лет не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, рекомендовала психолог.