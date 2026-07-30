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В Волжском районе в ДТП травмы получили две женщины

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В Волжском районе в ДТП травмы получили две женщины

29 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, погиб 1. 

В Волжском районе областного центра автомобиль не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим транспортным средством. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 29.07.2026 в 19:40 22-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигалась по ул. Северное шоссе в мкр. Кошелев Парк, в районе световой опоры 4/112, со стороны пгт. Петра Дубрава. На регулируемом перекрестке, выполняя маневр поворота налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Lada Priora под управлением 66-летнего водителя, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора и пользовался преимущественным правом проезда перекрестка. В ДТП телесные повреждения получили: 22-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Granta, ей назначено амбулаторное лечение и 61-летняя женщина пассажир транспортного средства Lada Priora, ей назначено стационарное лечение.

Теги: ДТП

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