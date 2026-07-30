В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда

В начале июля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда, находившегося на лестничной площадке одного из многоквартирных домов на улице Ворошилова.

На следующий день, находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц в Автозаводском районе, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, 38-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В ходе опроса задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что похищенный велосипед реализовал в одном из ломбардов города, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время усилия полицейских направлены на розыск похищенного имущества, расследование продолжается.