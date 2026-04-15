В исправительная колония №6 пресечена попытка доставки запрещённых предметов

В ходе досмотра грузового автомобиля марки «Камаз», под управлением гражданина Ш., в кабине транспортного средства за пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты следующие предметы: 4 колоды игральных карт для покера, цепочка с крестом из металла белого цвета, 2 цепочки из металла жёлтого цвета, 14 флаконов туалетной воды, радиоприёмник с аккумуляторной батареей, MP3-плеер, проводная гарнитура, 2 USB-кабеля, а также 6 флеш-карт формата MicroSD.



По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области