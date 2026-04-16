В Самаре пройдет фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»

19 апреля 2026 года с 10.00 до 14.00 на второй очереди набережной реки Волги, около бассейна ЦСКА (Волжский проспект, 10) состоится весенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).



Для участия в Фестивале допускаются жители Самары в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО.



Предварительные индивидуальные и коллективные заявки на участие с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и УИН-номера, а также времени прохождения испытаний принимаются на электронные адреса центров тестирования:

wolf23_nsk@mail.ru

– МБУ ДО СШ №7 г.о. Самара;

olimpdod.adm@mail.ru

– МАУ г.о. Самара «Олимп»;

sport6samara@mail.ru

– МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 6»;

sport-chaika@mail.ru

– МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка».

Фото: пресс-служба администрации Самары