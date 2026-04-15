Самарский театр драмы: спектакли по «Пушкинской карте» в апреле и мае

Лучшие спектакли по «Пушкинской карте» в Самарском театре драмы в апреле и мае:

25 апреля 12.00 и 16.00 (суббота). Экспериментальная сцена.

«Маленький принц» (12+) Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц, дитя с другой планеты, знает: зорко одно лишь сердце. У него есть искренняя любовь, крепкая дружба и ответственность за родную землю — по-настоящему самое важное в жизни. Постановка по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери побуждает посмотреть на мир глазами ребёнка и сделать удивительные открытия в привычных вещах. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

8 мая 18.30 (пятница)

«Отпуск по ранению» (16+) Вячеслава Кондратьева

Лейтенант Володька, 22-летний московский паренёк, с первого дня войны оказался на фронте. В тяжелейших боях подо Ржевом заслужил медаль «За отвагу». Летом 1942-го, после ранения и госпиталя, он получает отпуск и попадает на месяц в столицу. Ему бы радоваться, однако юный лейтенант не в силах свыкнуться с обыденной московской жизнью.

11 мая 18.00 (понедельник, выходной)

«Завтра была война» (16+) Бориса Васильева

Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они упоенно воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, хулиганят и дерзят, но кажутся совсем еще детьми...

Трагедия, случившаяся в классе, явилась своего рода проверкой готовности к завтрашним жертвам и подвигам.

Проект #Пушкинская карта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты.

