Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре

30 апреля в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.



Участниками игр станут команды 5 школьных команд: «Пятница 13» (школа №13), «Гармония» (школа №41 «Гармония»), «New people» (школа №68), «Пурумпумпум» (школа №155), а также «Ильинка» (школа №12).

Победители дивизионов встретятся в Самаре на Суперкубке 22 мая.



Напомним, в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области проводится Детский КВН — проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области. Проект включает в себя проведение чемпионатов в четырёх дивизионах: Самарском, Тольяттинском, Северо-Восточном и Юго-Западном. В рамках Детского КВН проводится обучение школьников основам сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества. Команды Детского КВН Самарской области играют в телевизионном шоу «КВН. Дети» и во Всероссийской юниор-лиге. Чемпионы каждого дивизиона встречаются на сцене столицы губернии в Суперкубке, где определяется чемпион Детского КВН Самарской области, который получает путёвку на Международный фестиваль детских команд КВН. Выпускники Детского КВН региона продолжают свой путь в «большом» КВН благодаря системе лиг в регионе.

