90 деревьев высадят в самарском парке Победы

В рамках мероприятий по сохранению и озеленению парков и общественных пространств Самары в парке Победы проведут масштабное озеленение — высадят крупномерные деревья. Зелёный фонд парка пополнят 60 каштанов и 30 елей. Их укоренят на участках, где по рекомендации специалистов Россельхознадзора завершаются работы по аварийному сносу деревьев, кора и стволы которых повреждены паразитирующим насекомым — Ясеневой изумрудной златкой.



«Характерные признаки повреждений были выявлены в ходе инвентаризации зеленых насаждений. В этом году, как только позволили погодные условия, приступили к сносу деревьев. Мера вынужденная и единственно возможная в этой ситуации — только так мы можем остановить распространение вредоносных насекомых и поражение других растений в парке Победы. При компенсационном озеленении высадим намного больше деревьев, чем снесем. Зеленый каркас парка станет более наполненным и структурированным», – сказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



После сноса аварийных насаждений в парке проведут рекультивацию почвы. На территорию парка завозят плодородный грунт для восстановления газонов и подготовки к высадке крупномеров.



«Саженцы высадим с родным комом земли, что при должном уходе многократно повысит приживаемость молодых деревьев. В дальнейшем обеспечим регулярный полив на глубину до 50 см, чтобы корни окрепли на новом месте. При необходимости сделаем мульчирование приствольного круга и подвязку к опорам, также будем убирать сорняки, подкармливать и защищать каштаны и ели от вредителей. Со временем проведем работы по формированию крон», – добавил Константин Уланов.



Планируется, что новые деревья в парке Победы появятся в день общегородского субботника — 25 апреля.

В рамках весеннего марафона чистоты в Самаре к летнему сезону готовят более 150 га городских парков. Специалисты завершают уборку мусора и сезонную опиловку сухих ветвей деревьев, начали очистку аттракционов, инвентаризацию детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. В ближайшее время начнется акарицидная обработка.



В этом году общегородские субботники состоятся 18 и 25 апреля. Для участия все желающие могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/594354/.

