Губернатор Вячеслав Федорищев посетил тольяттинскую школу №74 

В четверг, 16 апреля, в рамках рабочего визита в Тольятти губернатор Вячеслав Федорищев посетил школу №74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова. Вместе с руководителями профильных министерств региона, главой г.о. Тольятти Ильей Сухих и генеральным директором АО «ПО КХ г.о. Тольятти», общественным советником главы г.о. Тольятти по инфраструктурным проектам и взаимодействию с предприятиями Алексеем Бузинным губернатор оценил организацию внеклассной работы с детьми.

Так, Вячеслав Федорищев ознакомился с работой центра детских инициатив и школьным музеем «Память».

В школе №74 успешно реализуются художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное направления, уделяется внимание духовно-нравственному, патриотическому воспитанию.

На протяжении многих лет школа взаимодействует с одной из воинских частей региона, военнослужащие проводят для учеников уроки мужества. В 2023 году активисты школьного музея «Память» стали победителями Всероссийского конкурса школьных музеев.

Сейчас в школе развивается Центр детских инициатив, его активисты участвуют и во всероссийских мероприятиях. По инициативе волонтеров отряда «Герои наших сердец» ученики, педагоги и родители направляют гуманитарную помощь бойцам на передовую, в госпитали, в фонд помощи им. Марии Пироговой (г. Донецк), а также книги и канцелярские принадлежности в гимназию №6 г. Донецка.

Вячеслав Федорищев пообщался с инициативной группой из числа наставников программы «Орлята России» - в центре шла подготовка мастер-класса ко Дню Земли, который будет проводиться 22 апреля для школьников 1-4 классов. Ребята рассказали главе региона о своих мероприятиях, об участии в субботниках.

Кроме того, при школе работает АНО «Спортивно-патриотический клуб «Арсенал», это одна из трех его площадок. Центр активно развивает большой комплекс спортивных направлений – это единоборства, традиционные силовые тренировки, воркаут, армрестлинг, компьютерный спорт, спортивное программирование. Совместно с ветеранами Вооруженных Сил РФ, ветеранами СВО проводятся открытые занятия по начальной военной подготовке для школьников - основы первой медицинской помощи, сборка и разборка автомата, строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия, управление БПЛА.

Центр тесно сотрудничает с научно-производственным центром беспилотных авиационных систем «Самара», который возглавляет участник президентской программы «Время героев» Константин Яшин.

В прошлом году совместно с Федерацией гонок дронов Самарской области, компанией «Транспорт будущего», «НПЦ БАС Самара» центр организовал школьную и студенческую лигу по гонкам дронов. А в феврале 2026 года был проведен первый в России турнир дошкольной лиги по гонкам дронов, в котором приняли участие 5 детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» и 5 филиалов детского сада «Ладушки» Тольятти.

За годы деятельности «Арсенала» спортсмены клуба становились чемпионами мира и Европы по кикбоксингу, ММА и гонкам дронов. К примеру, в 2024 году чемпионкой мира по ММА стала Ангелина Стрекалина, Дмитрий Светлов – победитель финала чемпионата мира 2025 года крупнейшей в мире профессиональной лиги по гонкам на дронах в техническом симуляторе.

Вячеслав Федорищев побывал в зале единоборств, где шли показательные выступления спортсменов (ММА, панкратион и кикбоксинг, воркаут), стрелковый зал, где ребята учились выполнять полеты на мини-дронах и стрелять из пневматического пистолета. В компьютерном классе дошкольники и школьники продемонстрировали губернатору полеты на дронах в техническом симуляторе.

В этом году при поддержке главы региона будет проведен Кубок «НПЦ БАС Самара» в рамках федерального форума «Кадры для БАС» по пилотированию, программированию, виртуальному пилотированию. Соответствующее поручение о подготовке Кубка Вячеслав Федорищев дал Константину Яшину.

