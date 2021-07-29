В Тольятти строят детсад на 150 мест и школу на 1600 мест

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28 июля состоялся рабочий визит заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в Тольятти, в ходе которого он посетил строительные площадки двух социально значимых объектов в Автозаводском районе – детского сада и школы – и проконтролировал ход работ.

Детский сад на 150 мест возводится на ул. 40 лет Победы на средства федерального, областного и городского бюджетов, сдать его планируется в конце 2021 года. Как доложил представитель подрядчика, сейчас полным ходом ведутся монтажные работы, возведен второй этаж, перекрывается крыша и скоро начнутся отделочные работы. Технологии, которые используются при строительстве этого объекта, планируется применять в строительстве и других аналогичных объектов в Автограде. «Здесь используются строительные технологии и материалы наших проектировщиков и производителей, работают наши строители», - отметил глава г.о. Тольятти Николай Ренц. Готовность объекта приближается на 40%. Новый детский сад позволит разгрузить 14а и соседние кварталы Тольятти. На объект уже подбирают педагогические кадры.

Строящаяся общеобразовательная школа на 1600 мест с бассейном и спортивным залом – одна из самых больших в Самарской области – располагается в 20-м квартале. Площадь застройки составляет более 8,5 тысяч кв. м. Завершены подготовительные работы, сейчас идет армирование и бетонирование перекрытий 2 этажа, на площадке заняты порядка 60 человек. Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

По словам Николая Ренца, школа будет не только передовой в плане проектных и дизайнерских решений, но и в плане образовательных технологий. Уже сейчас начата работа с педагогическим колледжем, Центром опережающего обучения по формированию будущего педагогического коллектива. Ориентир - технологии Ворлдскиллс. В течение года кандидатов начнут обучать этим технологиям.

Александр Фетисов подчеркнул, что работы на объектах необходимо вести четко в графике, отставаний допускать нельзя.

Фото: пресс-служба облправительства