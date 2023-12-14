В Тольятти организована доследственная проверка по факту драки в школе

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14 декабря 2023 года в сети Интернет размещен видеоролик на котором отражена драка между учениками. Также на видеоматериалах присутствуют кадры, где учитель разнимает дерущихся и наносит удар одному из учеников.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти организована доследственная проверка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.