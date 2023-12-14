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В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки

14 декабря 2023 13:57
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В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки

В Самарской области разгорелся очередной скандал. На этот раз поводом для этого стал непедагогичный поступок одного из учителей тольяттинской школы. Мужчина ударил подростка, разнимая школьную драку. Этот момент попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям.

На видеокадрах можно увидеть, как два ученика дерутся в коридоре школы. В конфликт вступает учитель, он пытается разнять ссорящихся подростков, но не разводит их по разным углам, а дает подзатыльник одному из драчунов. После мужчина схватил школьника за одежду, отвел в сторону и ударил ученика головой о стену коридора.

В социальных сетях в комментариях под роликом начались горячие споры. Одна часть жителей обвинили педагога в жестоком обращении с учениками и призвали директора уволить учителя. Другая часть вступилась за мужчину, пишет Самара-КП.

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