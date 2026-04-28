28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России
Три лесных пожара с начала сезона произошло в Самарской области 

Общая площадь возгораний составила более 20 гектаров: два пожара на землях лесного фонда и одно возгорание — в городских лесах Тольятти.

На территории лесного фонда пожары произошли в Ново-Буянском и Шигонском лесничествах из-за неосторожного обращения с огнем и перехода возгорания с сопредельной территории. В обоих случаях это человеческий фактор. Общая площадь пожаров составила 2,4 гектара. От лесопожарных сил минприроды были привлечены 55 человек и 20 единиц техники, включая автоцистерны, тракторы, малые лесопатрульные комплексы. Огонь удалось вовремя локализовать, не допустив распространения на большую площадь. За аналогичный период прошлого года на землях лесного фонда произошло 13 пожаров общей площадью свыше 18 гектаров.

Также лесопожарные бригады минприроды Самарской области семь раз выезжали на тушение возгораний на прилегающих к лесному фонду территориях общей площадью более 23 гектаров. Цель – не допустить перехода огня в лес. Причина возгораний – палы травы.

С 15 апреля 2026 года на территории региона введен особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября. Разведение огня в лесах запрещено

Сообщить о нарушении или возгорании можно на прямую линию лесной охраны Самарской области:
8 (846) 231-00-63 (круглосуточно), сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:  пресс-служба минприроды СО

