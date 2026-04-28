В ГД внесен проект о создании единого реестра домашних животных

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем, документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается ввести определение понятия "единый реестр домашних животных" и установить необходимость маркирования и регистрации домашних животных в единой государственной информационной системе "единый реестр домашних животных", - сказано в пояснительной записке.

Также предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня видов домашних животных, подлежащих маркированию и регистрации, порядка и сроков маркирования и регистрации таких домашних животных, перечня сведений о домашних животных и их владельцах.

В пояснительной записке подчеркивается, что необходимость предлагаемых изменений вызвана, в частности, внутренними миграционными процессами, поскольку граждане - владельцы домашних животных могут менять место пребывания или место жительства, переехав в другой субъект РФ, путешествовать вместе со своими питомцами, и такое решение не должно обременять граждан необходимостью повторной регистрации домашних животных в соответствии с региональным законодательством соответствующего субъекта РФ.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит создать единый реестр домашних животных РФ, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам.