Как сообщили в ГУ МЧС СО, 28 апреля в 19:47 в микрорайоне Жигулевское море во 2-м Мирном проезде, 19 вспыхнул частный жилой дом.
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России
Общая площадь лесных пожаров в регионе с начала сезона составила более 20 гектаров: два пожара на землях лесного фонда и один — в городских лесах Тольятти.
Три лесных пожара с начала сезона произошло в Самарской области 
Температура воздуха 29 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
29 апреля в регионе небольшой дождь, ветренно, до +13°С
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем.
В ГД внесен проект о создании единого реестра домашних животных
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у пользователей специального налогового режима.
На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых региона
На заседании Совета законодателей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о переносе срока погашения задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.
Президент поддержал инициативу «Единой России»: погашение долгов регионов перенесут на более поздний срок
ChatGPT показал самые высокие результаты на вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты.
ChatGPT 5.2 сдал экзамены в топовые вузы Японии лучше самых умных студентов
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России

28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017». Серия насчитывает более 60 изданий, основанных на редких архивных материалах. (12+)

Проект реализуется, благодаря совместным усилиям Фонда сохранения историко-культурного наследия и Благотворительного фонда «Система». Каждая книга описывает конкретный период в истории России через выдающуюся фигуру того времени по вновь открытым историческим данным, ранее недоступным общественности. Историки и специалисты архивов провели масштабную и глубокую исследовательскую работу, чтобы массовому читателю стали доступны истинные факты из жизни государственных деятелей, военачальников, учёных и людей искусства, которые формировали историю страны на протяжении целого века. Полное собрание книг серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017» представлено в ограниченном числе библиотек, и теперь СОУНБ стала одной из них.

«Изучение истории – это одна из самых важных составляющих образования, это фундамент. Если не знать историю, мы не получим будущего, поэтому мы благодарны нашим коллегам из благотворительного фонда "Система" за такой действительно царский подарок в виде книг об исторических личностях», – отметила Мария Сергеевна Пошехонова, заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки. СОУНБ со своей стороны также передала подарок благотворительному фонду «Система» – издание «Культура Самарской Губернии в годы Первой мировой войны», основанное на материалах из газет региона того времени.

Один из авторов книжной серии, заместитель директора Российского архива социально-политической истории Анна Сергеевна Кочетова рассказала гостям о том, как именно работа с документами прошлого позволяет сберечь историческую правду для будущих поколений. Она раскрыла подробности сохранения старинных писем и указов, перечислила признаки явной фальсификации, поделилась интересными деталями о привычках и особенностях почерка ключевых фигур в истории России и отметила, почему архивные материалы – самые важные и ценные источники информации о прошлом.

«Архивы действительно стоят на страже исторической правды, есть такой практический опыт. Например, был запущен пилотный проект от министерства науки и высшего образования России по разоблачению так называемых фальсификаций. Получилось очень интересно: полностью описывается фальсификация, и к ней прилагается профессиональное мнение историка, который разбивает её просто в пух и прах на основе архивных документов», – рассказала Анна Сергеевна.

Гости встречи узнали, например, о том, что все подлинники документов обязательно копируются на специальную плёнку, которая может храниться 150 лет, а в наилучших условиях содержания – до 500 лет. А также о том, что для работы с документами авторства Петра I привлекаются эксперты, понимающие уникальный почерк императора и способные расшифровывать сокращёния слов, к которым он часто прибегал. Полная запись встречи «Храним историю: об архивных документах и их значении» доступна по ссылке в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

Встреча прошла в формате живого диалога, любой из присутствующих мог задать вопрос лектору и вступить в интересную дискуссию. Авторы лучших вопросов получили в подарок экземпляр книги Анны Сергеевны Кочетовой о революционере и литературоведе Льве Каменеве.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

