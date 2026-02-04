В Роскачестве назвали условие принудительной отправки в отпуск

Работодатель имеет право отправить сотрудника в отпуск против его воли. Об этом директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала рассказала во вторник, 3 февраля.

По словам Ганькиной, в Трудовом кодексе (ТК) РФ нет нормы, где было бы прямо указано конкретное число накопленных дней отпуска, после которых работодатель вправе отправить сотрудника отдыхать против его воли, но это не значит, что откладывать отпуск можно бесконечно и что у работодателя нет инструментов влияния.

«Согласно статье 124 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Работодатель не имеет права не предоставлять его в течение двух лет подряд [по желанию сотрудника накопить дни]. Кроме того, закон требует, чтобы хотя бы одна из частей отпуска составляла не менее 14 календарных дней подряд», — сказала Ганькина в беседе с Lenta.Ru.

Ганькина отметила, что на практике это означает, что, если у сотрудника накопилось более 56 отпускных дней за два года, работодатель обязан предпринять меры, чтобы сотрудник использовал отпуск, пишет Life.Ru.

Эксперт отметила, что законным способом является направление в отпуск по утвержденному графику с уведомлением за две недели, даже если работник против, передает RT.

Она подчеркнула, что отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет. — Ред.) нельзя ни при каких обстоятельствах — статья 128 ТК РФ допускает такой отпуск только по инициативе работника, пишут "Известия".