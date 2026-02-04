Рособрнадзор: более 21 тысячи школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рособрнадзор: более 21 тысячи школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

180
Рособрнадзор: более 21 тысячи школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Более 21 тысячи выпускников 11-х классов примут участие в итоговом сочинении, которое состоится 4 февраля. Из них свыше 20 тысяч напишут сочинение, а 466 человек будут сдавать изложение.

Об этом сообщили в Telegram-канале Рособрнадзора.

"Более 21 тыс. человек напишут итоговое сочинение и изложение в дополнительный срок 4 февраля. Из них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек – изложение", – говорится в сообщении.

Начало итогового сочинения (изложения) запланировано на 10:00 по местному времени. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья, время написания увеличивается на 1,5 часа.

В Рособрнадзоре уточнили, что при написании итогового сочинения допускается использование орфографического словаря, а при написании итогового изложения – орфографического и толкового словарей. Рекомендуемый объем итогового сочинения составляет от 350 слов, но должно быть не менее 250 слов. Для итогового изложения объем должен быть от 200 слов, при этом не менее 150 слов.

"Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации", – сообщили в ведомстве.

Ученики, которые не сдали итоговое сочинение с первого раза, а также те, кого удалили за нарушение правил проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на сочинение или изложение или не завершившие его по уважительным причинам, подтвержденным документально, смогут написать его повторно в дополнительный срок, 8 апреля, пишет Смотрим, 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список