Рособрнадзор: более 21 тысячи школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Более 21 тысячи выпускников 11-х классов примут участие в итоговом сочинении, которое состоится 4 февраля. Из них свыше 20 тысяч напишут сочинение, а 466 человек будут сдавать изложение.

Об этом сообщили в Telegram-канале Рособрнадзора.

"Более 21 тыс. человек напишут итоговое сочинение и изложение в дополнительный срок 4 февраля. Из них более 20 тыс. будут писать сочинение, 466 человек – изложение", – говорится в сообщении.

Начало итогового сочинения (изложения) запланировано на 10:00 по местному времени. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья, время написания увеличивается на 1,5 часа.

В Рособрнадзоре уточнили, что при написании итогового сочинения допускается использование орфографического словаря, а при написании итогового изложения – орфографического и толкового словарей. Рекомендуемый объем итогового сочинения составляет от 350 слов, но должно быть не менее 250 слов. Для итогового изложения объем должен быть от 200 слов, при этом не менее 150 слов.

"Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации", – сообщили в ведомстве.

Ученики, которые не сдали итоговое сочинение с первого раза, а также те, кого удалили за нарушение правил проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на сочинение или изложение или не завершившие его по уважительным причинам, подтвержденным документально, смогут написать его повторно в дополнительный срок, 8 апреля, пишет Смотрим,