В Самарской области арестовали авто у нарушителя ПДД, накопившего долг по штрафам в 136 тысяч

Житель областной столицы неоднократно нарушал правила дорожного движения, однако штрафы, вынесенные за неаккуратное вождение, оплачивать не спешил. В Межрайонном отделении судебных приставов во взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении нарушителя было возбуждено сразу несколько исполнительных производств.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в установленный срок, а также разъяснялись последствия их неисполнения. Однако мужчина продолжал игнорировать уплату административных штрафов, а также скрывался сам и скрывал место нахождения своего транспортного средства.

В ходе разыскных мероприятий, сотрудниками органов принудительного исполнения совместно с Госавтоинспекцией было установлено место нахождения принадлежащего должнику Lexus GS 300. Транспортное средство было арестовано и отправлено на специализированную стоянку.

Теперь должнику необходимо в ближайшее время полностью оплатить все имеющиеся у него задолженности. В случае, если он этого не сделает, транспортное средство будет реализовано в счет погашения долга.