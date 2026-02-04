В 2026 году Масленица, Великий пост и Пасха — будут отмечаться на несколько недель раньше

В текущем 2026 году православный календарь преподнес верующим небольшое изменение: все главные церковные праздники наступят значительно раньше привычных сроков. Это связано с особенностями исчисления даты Пасхи, которая является переходящим торжеством и определяется по лунно-солнечному календарю. Такие сдвиги требуют от прихожан более ранней и внимательной подготовки к важным событиям духовной жизни.

Масленичные гуляния в этом году стартуют уже в середине последнего зимнего месяца. Масленичная неделя начнется 16 февраля и продлится семь дней, завершившись Прощеным воскресеньем, которое выпадает на 22 февраля. В этот день принято просить прощения у близких и готовиться к вступлению в период строгого воздержания.

Сразу после окончания Масленицы, с 23 февраля, начнется Великий пост — самый продолжительный и строгий в церковном году. Он продлится вплоть до 11 апреля и будет включать в себя Святую Четыредесятницу, а также завершающую Страстную седмицу, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Этот период призван помочь верующим сосредоточиться на духовном росте.

Кульминацией всего пасхального цикла станет Светлое Христово Воскресение, которое в 2026 году православный мир отметит 12 апреля. Священнослужители напоминают, что смысл поста заключается не только и не столько в отказе от определенной пищи, сколько в искренней молитве, покаянии и внутреннем очищении души перед встречей великого праздника.

Представители духовенства и медицинские работники единодушно советуют подходить к соблюдению постных ограничений с рассудительностью. Важно учитывать состояние своего здоровья, возраст и реальные жизненные обстоятельства, чтобы не навредить организму. В случае возникновения сомнений или вопросов лучше всего обратиться за советом к опытному духовнику или приходскому священнику, пишет РуСамара.