В Борском районе мужчина убил знакомого, выкинул нож в окно, вызвал медиков и продолжил распивать спиртное

28 января текущего года в 02:42 в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступила информация о преступлении, совершенном в одном из сел – старший врач скорой помощи сообщил о вызове к мужчине для оказания помощи после ножевого ранения.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили на кухне тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении находились 45-летняя собственница квартиры, ее ранее неоднократно судимый безработный сожитель 1980 года рождения и их гость – ранее не судимый 40-летний местный житель.

Полицейские правильно оценили обстановку, приняли меры к сохранению следов и предметов, предположительно относящихся к происшествию, а также пресекли возможные попытки присутствующих покинуть помещение. После чего установили личность погибшего – еще одного гостя хозяйки квартиры – 41-летнего мужчины, ранее привлекавшего к административной ответственности за порчу паспорта гражданина РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия полицейские получили информацию, что ножевое ранение погибшему в присутствии хозяев нанес 40-летний участник застолья. После этого он выкинул нож в окно, вызвал медиков и продолжил распивать спиртное. Раненый мужчина скончался до прибытия врачей. Причиной конфликта предположительно стало недовольство злоумышленника поведением погибшего.

В квартире эксперт изъял смывы вещества бурого цвета, следы обуви, пальцев рук и биологические образцы. В указанном задержанным месте под окном – предположительное орудие преступления – нож.

Оперуполномоченные уголовного розыска доставили мужчину в СК РФ.