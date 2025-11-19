Я нашел ошибку
Главные новости:
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.
ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей
В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта.
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей

19 ноября 2025 21:25
126
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.

По предварительным данным сотрудников ГАИ СО19 ноября, в 17:45, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде задним ходом с территории стоянки, находящейся у магазина, расположенного на  ул. Котовского 4А в г. Сызрань, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением  водителя 1979 года рождения, движущегося по ул. Хвалынская со стороны ул. Котовского в направлении ул. Гаражная.

От удара автомобиль Lada Kalina отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1962 года рождения, также от удара автомобиль Kia Rio совершил столкновение с припаркованным автомобилем BMW, под управлением водителя 2006 года рождения.

Пострадавший водитель автомобиля Lada Granta с телесными повреждениями госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

 

Теги: ДТП Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они госпитализированы.
13 ноября 2025, 15:23
В Сызрани женщина и 4-летний мальчик были сбиты автомобилем Lada Niva на переходе
Они госпитализированы. Происшествия
1273
Водитель получил телесные повреждения.
02 ноября 2025, 14:20
В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  
Водитель получил телесные повреждения. Происшествия
1109
На месте происшествия работали пожарные-спасатели 47 отряда.
06 октября 2025, 14:19
В Сызранском районе опрокинулся и загорелся автомобиль
На месте происшествия работали пожарные-спасатели 47 отряда. Происшествия
716
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
207
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
831
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1481
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
811
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
813
Весь список