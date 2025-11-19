ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей

126

По предварительным данным сотрудников ГАИ СО19 ноября, в 17:45, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде задним ходом с территории стоянки, находящейся у магазина, расположенного на ул. Котовского 4А в г. Сызрань, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением водителя 1979 года рождения, движущегося по ул. Хвалынская со стороны ул. Котовского в направлении ул. Гаражная.

От удара автомобиль Lada Kalina отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1962 года рождения, также от удара автомобиль Kia Rio совершил столкновение с припаркованным автомобилем BMW, под управлением водителя 2006 года рождения.

Пострадавший водитель автомобиля Lada Granta с телесными повреждениями госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО