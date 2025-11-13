В Сызрани женщина и 4-летний мальчик были сбиты автомобилем Lada Niva на переходе

164

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Сызрани. По предварительным данным, в 12:00, 13 ноября 72-летний водитель, управляя автомобилем Lada Niva, осуществляя движение по ул. Рабочая совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения транспортного средства.

Пострадавшие пешеходы: 58-летняя женщина и 4-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают автомобилистам, что при движении по дороге необходимо быть предельно внимательными и уважать других участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Фото: ГУ МВД СО