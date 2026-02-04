Россиян в Москве не пустят в метро при отказе показать свой телефон

Россиян не пустят в метро при отказе показать свой телефон. Об этом заявил юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев.

В связи с приказом Минтранса России в московском метрополитене могут досматривать мобильные телефоны пассажиров "в случае необходимости" для обеспечения дополнительных мер безопасности.

"ФЗ № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" устанавливает четкое правило: лиц, отказавшихся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускают. Более того, отказ показать свой телефон является основанием для одностороннего расторжения договора перевозки", – сказал юрист в разговоре с онлайн-изданием NEWS.ru.

Русяев уточнил, что пассажир имеет полное право отказаться от проверки своего телефона, и в таком случае не будет пропущен в метро – такой исход будет законен. При этом, если ситуация перерастает в конфликт, последствия могут оказаться серьезнее.

Он напомнил, что за несоблюдение правил транспортной безопасности предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение сумма взыскания увеличивается до 5-10 тыс. рублей, пишет Смотрим.