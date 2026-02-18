Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде

Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе на олимпийском турнире одиночниц. Это следует из итогового протокола, сообщает РБК.

Петросян откатала без серьезных ошибок и заняла в короткой программе пятое место, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Разброс баллов у Петросян велик — он достигает почти 9 баллов. Розенштайн дал ей 67,26 балла (11-е место). Также оценки заметно ниже итоговой поставили судьи из Японии (70,07 / 6-е место) и Австрии (71,19 балла / 8-е). У Розенштайна разница с итоговой оценкой составляет 5,63 балла.

Петросян является главной конкуренткой американок и японок в борьбе за медали, в том числе за золото.

Судья Розенштайн наивысшую оценку поставил соотечественнице Лью — 79,68 балла. Это заметно выше рекорда сезона (78,88 у Каори Сакамото) и итоговой оценки американки (76,59).

Четыре судьи поставили 18-летнюю россиянку на 5-6-е места. Это судьи из Южной Кореи (73,09 балла), Литвы (73,17), Великобритании (73,68) и Румынии (73,97). А судьи из Казахстана (76,23) и Израиля (75,23) поставили ее на третье место.

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил «РБК Спорт», что Петросян заметно занизили оценку. «Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки», — отметил Жулин.

Произвольная программа пройдет вечером 19 февраля.