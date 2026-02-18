Я нашел ошибку
Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных орга
«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника
По требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани.
В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры
17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Американский судья Кевин Розенштайн поставил российскую фигуристку Аделию Петросян на 11-е место в короткой программе на олимпийском турнире одиночниц. Это следует из итогового протокола, сообщает РБК.

Петросян откатала без серьезных ошибок и заняла в короткой программе пятое место, получив 72,89 балла. На первом месте — японка Ами Накаи (78,71), на втором — ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Разброс баллов у Петросян велик — он достигает почти 9 баллов. Розенштайн дал ей 67,26 балла (11-е место). Также оценки заметно ниже итоговой поставили судьи из Японии (70,07 / 6-е место) и Австрии (71,19 балла / 8-е). У Розенштайна разница с итоговой оценкой составляет 5,63 балла.

Петросян является главной конкуренткой американок и японок в борьбе за медали, в том числе за золото.

Судья Розенштайн наивысшую оценку поставил соотечественнице Лью — 79,68 балла. Это заметно выше рекорда сезона (78,88 у Каори Сакамото) и итоговой оценки американки (76,59).

Четыре судьи поставили 18-летнюю россиянку на 5-6-е места. Это судьи из Южной Кореи (73,09 балла), Литвы (73,17), Великобритании (73,68) и Румынии (73,97). А судьи из Казахстана (76,23) и Израиля (75,23) поставили ее на третье место.

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил «РБК Спорт», что Петросян заметно занизили оценку. «Насчет баллов, считаю, что можно было и выше ставить. У нее плохой стартовый номер, ее никто не видел и никто не знает. Вот, конечно, и занижают оценки», — отметил Жулин.

Произвольная программа пройдет вечером 19 февраля.

В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
360
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
288
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
266
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
3120
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1138
