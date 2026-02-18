Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр

«Весна, весна, пора любви...». Сказочной, как у Золушки и Фернана в спектакле «Золушка», Ассоль и Грея в произведении «Алые паруса», Маленького принца и Розы в одноименном произведении. Расцветающей в пламени грозных лет в «Завтра была война». Возрождающей радость жизни, как у Наполеона и Жозефины Понтиу в «Корсиканке». Страстной, как у Дон Жуана и Донны Анны в постановке «Два благородных дона». Привносящей чудеса в обыденность, как у героев «Весов». Любви к людям вообще, всеобъемлющей и бескорыстной, как учат Миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» и шукшинские герои («Так и живем»).



А ещё любви к театру, который может легко предложить не только классический детектив («И никого не стало») или комедию («Тартюф»), но и необычный взгляд на хрестоматийные произведения («Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души»). Когда же отдавать дань Мельпомене, как не в месяц празднования Дня театра?



Первый театр губернии ждёт обладателей Пушкинской карты в марте!

Полная афиша на сайте: dramtheatre.ru/pushkin-card/



Проект «Пушкинская карта» реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты, сообщает пресс-служба минкульта СО.