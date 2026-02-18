Я нашел ошибку
Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных орга
«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника
По требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани.
В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры
17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника

220
Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных орга

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» в настоящее время завершили очередную стажировку и под руководством кураторов готовят свои проекты к защите. Промежуточные итоги обучения подвели в Самарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в рамках Дня наставника.

Напомним, региональная программа «Школа героев» запущена в Самарской области с 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы «Время героев». Она реализуется АНОО ДПО «Таволга» и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных организациях.

«Программа постоянно развивается, дорабатывается, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.  — Для второго потока изменилось содержание модулей, также по просьбам самих участников в курс включили блоки по психологии и ораторскому искусству. Это помогает им защищать свои проекты на более высоком уровне и в целом в дальнейшей работе».

В программе «Школа героев» особую роль играет наставничество. В роли кураторов выступают члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты. Участники вместе с наставниками разрабатывают важные для региона социальные проекты.

Проект Дмитрия Нянькина из Сызрани посвящен созданию лыжной базы и лыжероллерной трассы.

«Они станут центром притяжения и объединения людей на основе спорта и здорового образа жизни, — поделился Дмитрий. — Идею активно поддерживает городская администрация. В ближайшее время планируем выйти на стадию проектирования объекта. Президент страны поставил задачу к 2030 году довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70 процентов. Один из инструментов ее выполнения — повышение доступности объектов массового спорта для населения. Мой проект нацелен именно на это».

На встрече также говорили о других возможностях профобучения, в частности о возможностях обучения в рамках нацпроекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, рассказала директор Самарского филиала РАНХиГС, член Общественного совета по реализации региональной программы «Школа героев» Виктория Прудникова.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
18 февраля 2026, 20:55
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно... Общество
218
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
18 февраля 2026, 20:35
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое... Экология
247
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
18 февраля 2026, 19:43
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи. Закон
252
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
360
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
288
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
266
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
3120
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1138
Весь список