«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» в настоящее время завершили очередную стажировку и под руководством кураторов готовят свои проекты к защите. Промежуточные итоги обучения подвели в Самарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в рамках Дня наставника.

Напомним, региональная программа «Школа героев» запущена в Самарской области с 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы «Время героев». Она реализуется АНОО ДПО «Таволга» и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных организациях.

«Программа постоянно развивается, дорабатывается, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Для второго потока изменилось содержание модулей, также по просьбам самих участников в курс включили блоки по психологии и ораторскому искусству. Это помогает им защищать свои проекты на более высоком уровне и в целом в дальнейшей работе».

В программе «Школа героев» особую роль играет наставничество. В роли кураторов выступают члены областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты. Участники вместе с наставниками разрабатывают важные для региона социальные проекты.

Проект Дмитрия Нянькина из Сызрани посвящен созданию лыжной базы и лыжероллерной трассы.

«Они станут центром притяжения и объединения людей на основе спорта и здорового образа жизни, — поделился Дмитрий. — Идею активно поддерживает городская администрация. В ближайшее время планируем выйти на стадию проектирования объекта. Президент страны поставил задачу к 2030 году довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70 процентов. Один из инструментов ее выполнения — повышение доступности объектов массового спорта для населения. Мой проект нацелен именно на это».

На встрече также говорили о других возможностях профобучения, в частности о возможностях обучения в рамках нацпроекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, рассказала директор Самарского филиала РАНХиГС, член Общественного совета по реализации региональной программы «Школа героев» Виктория Прудникова.

Фото: пресс-служба правительства СО