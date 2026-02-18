Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от работающего пылесоса или стиральной машины, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", - рассказал Машаров.

Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных - продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, "громкое выяснение отношений". Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность.

"Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток", - добавил Машаров.

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов подчеркнул, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, "однако, в КоАП РФ предусмотрена ответственность" за нарушение санитарного законодательства, которое, в свою очередь, ограничивает уровень шума. Машаров отметил, что соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ.