Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

179
Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф.

Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от работающего пылесоса или стиральной машины, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", - рассказал Машаров.

Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных - продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, "громкое выяснение отношений". Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность.

"Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток", - добавил Машаров.

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов подчеркнул, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, "однако, в КоАП РФ предусмотрена ответственность" за нарушение санитарного законодательства, которое, в свою очередь, ограничивает уровень шума. Машаров отметил, что соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ.

 

 

