Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
Волжский район принял эстафету патриотического песенного фестиваля «Во славу Отечества»

166
В губернии продолжается фестиваль «Во славу Отечества», инициированный зам. секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александром Фетисовым.

В Самарской области продолжается фестиваль авторской песни «Во славу Отечества», инициированный председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместителем секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александром Фетисовым. Очередной концерт с аншлагом прошел в Волжском районе, собрав тех, для кого понятия чести, долга и любви к Родине — не просто слова.

На сцене выступали настоящие защитники, которые не понаслышке знают, что такое война. Особыми гостями мероприятия стали заслуженный артист России, ведущий актер Центрального академического театра Российской Армии Александр Топчий и легенда отечественной авторской песни, первый руководитель сцены «Победа» Грушинского фестиваля Михаил Калинкин. Этих серьезных мужчин связывает не только статус защитников Отечества, но и многолетняя дружба.

Вместе с ними для зрителей пели авторы-исполнители военных и патриотических песен Михаил Чудаков, Андрей Яковлев, Алексей и Кирилл Халитовы. Почти у всех за плечами — не только победы в российских и международных конкурсах, но и концерты «за ленточкой»: на открытых площадках прифронтовой зоны, в блиндажах и госпиталях. В этот день герои пели для героев.

Обращаясь к зрителям, Александр Фетисов подчеркнул особую значимость таких встреч: «Люди должны слышать такие песни. Потому что они о хороших, правильных вещах. О том, что все мы чувствуем. Любовь к своей стране, к своей земле — важная, базовая настройка. Стержень, вокруг которого формируется личность. Надо помнить это, учить этому своих детей. Иначе на месте наших истинных ценностей окажутся чужие и ложные».

Время сейчас непростое, и патриотическая работа приобретает особое значение. Фестиваль «Во славу Отечества» решает важнейшие задачи: поддержка бойцов через живое слово и музыку, сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения на примерах мужества. Подвиги героев Великой Отечественной, ветеранов локальных войн и нынешних участников специальной военной операции — это единый щит нашей Родины. Разные годы, но один характер: мужество и верность долгу.

Кульминацией вечера стало чествование тех, кто составляет гордость волжской земли. Благодарственные письма и памятные подарки вручили как участникам боевых действий, так и тем, кто самоотверженно трудится в тылу на благо общества и района.

Среди награждённых участники боевых действий и специальной военной операции,  волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» и организаторы сборов гуманитарной помощи, добровольцы СВО, а также педагоги, которые внесли большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и представители ветеранского движения: Владимир Трегубов, Александр Петрыкин, Владимир Кильдюшкин, Александр Перевертов, Андрей Парахин, Вадим Кудасов, Юрий Кукушкин,Владимир Малкин, Андрей Орехов, Сергей Карпенко.

Михаил Калинкин, обращаясь к зрителям, отметил: «День защитника Отечества в нашей стране — особый день. День воинского подвига. Символ памяти и уважения истории России. Ощущая эту связь времен, мы лучше понимаем, откуда пошли замечательные качества российского солдата, для которого святыми всегда были и остаются честь, доблесть, долг, Родина».

Фестиваль авторской песни «Во славу Отечества» уже с успехом прошел в Самаре, Большой Черниговке и других населенных пунктах региона. Впереди зрителей ждут еще десять концертов. В каждом районе — свои герои, свои истории, но всех объединяет одно: благодарность тем, кто сегодня стоит на страже страны, и тем, кто воспитывает в юных сердцах любовь к родной земле. Потому что, как говорят участники фестиваля, патриотизм — это о любви, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Источник фото: Администрация Волжского района Самарской области

Теги: Единая Россия Самара

