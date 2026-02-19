В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»

При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти».

В актовом зале Художественного училища им. Петрова-Водкина в этот день было непривычно тихо. Тишина здесь – большая редкость, но 15 февраля она была особой: той, что возникает, когда художник всматривается в лицо героя, пытаясь разглядеть не просто черты, а судьбу.

Здесь, в рамках проекта «В сердце и памяти», реализуемого при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошел мастер-класс по написанию патриотического портрета. В центре внимания – три человека, три истории, три характера. Игорь Шуба, Сергей Елхимов и Евгений Озеров. Все они – ветераны СВО со своим боевым опытом.

Сергей Елхимов – выпускник первого потока «Школы героев» (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), советник министра транспорта. Евгений Озеров – участник второго потока программы, член Ассоциации ветеранов СВО. Игорь Шуба – ветеран СВО, удостоенный Орденом Мужества, медалью «За участие СВО» активно принимает участие в спортивных мероприятиях.

А напротив них – четыре художника, четыре взгляда, четыре кисти. Наташа Рави, член Союза художников России, Ирина Елизарова - член СХР и преподаватель училища, Максим Родионов и Артем Чуркин. Они не просто писали портреты. Они слушали. Смотрели. Впитывали.

Каждое движение кисти рождалось не только из академических знаний, но из того невидимого диалога, что возникает между моделью и автором. Художники работали быстро, но бережно — словно боялись спугнуть ту самую правду, которая прячется за мужскими лицами, прошедшими через огонь.

Проект «В сердце и памяти» продолжается. Он не про парадные речи и громкие слова. Он про другое: про то, как история остается в деталях, в тенях на скулах, в свете на погонах, в жесте, который художник успел поймать на кончик кисти, сообщает пресс-служба Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».





Фото – самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»