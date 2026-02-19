Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах

Завершается зимний этап работы студенческих отрядов проводников. В декабре к зимним пассажирским перевозкам присоединились более 1000 участников движения Российских студенческих отрядов из 44 регионов России, порядка 85 из них представители студенческих отрядов Самарской области. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.

«Более 1000 участников Российских студенческих отрядов работали проводниками на зимних каникулах. Подготовка кадров — это стратегическая основа развития нашей страны и уверенность в будущем. Российские студенческие отряды в партнёрстве с РЖД, позволяют молодёжи приобретать ценные профессиональные навыки в реальных условиях работы. Совместная работа с работодателями, особенно с такими крупными компаниями, как РЖД, создаёт условия для максимально эффективной подготовки студентов и их дальнейшего трудоустройства. И что теперь у нас есть трудовые проекты в круглогодичном формате говорит об их востребованности как со стороны работодателя, так и со стороны молодых людей. Мы убеждены, что именно такие инициативы помогают молодежи не только заработать, но и обрести уверенность в своих силах, развитие профессиональных компетенций и формирование кадрового резерва, важного для реализации стратегических задач страны», – отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО.

Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Перед тем как отправиться в трудовой сезон, студенты проходят бесплатную дополнительную подготовку для работы в зимних условиях. Для студентов это возможность дополнительного заработка и повод вновь встретиться с отрядными друзьями и прочувствовать атмосферу новогодних поездок. Средняя заработная плата студентов-проводников начинается от 80 000 рублей в месяц.

«Как только начинается зима, стартуют новогодние пассажирские перевозки, когда самые отважные и уверенные представители направления студенческих отрядов проводников проводят свой Новый год под стук колес, обеспечивая комфорт и даря чудо Нового года огромному количеству пассажиров. Этой зимой будут работать порядка 1000 ребят, такое количество на зимних перевозках впервые, это рекорд! Студенты за своей спиной, как минимум, имеют летние пассажирские перевозки и максимально готовы к этой непростой, но очень важной работе, которая сравнима с волшебством, позволяющей объединять семьи в самый главный общий праздник», – рассказал Алексей Потейко, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, член Общественного совета Министерства транспорта РФ.

АО «ФПК» с каждым годом улучшает условия работы студентов, создавая дополнительную систему мотивации, и формирует кадровый резерв из числа ребят, которые работали в составе студенческих отрядов. В прошлом году в период зимних пассажирских перевозок трудилось около 650 студентов, включая участников круглогодичного отряд.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Российские студенческие отряды