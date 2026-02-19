В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал

В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.

По традиции его организовали по инициативе и при поддержке Сызранской епархии и Управления по социальной и молодежной политике. Участвовали курсанты СВВАУЛ, студенты колледжей и вузов.

За семь лет здесь не раз знакомились, влюблялись и даже создавали семьи. Сретенский бал для того и задумывался: соединить православную этику, хорошие манеры и живую романтику.

Фото: пресс-служба правительства СО