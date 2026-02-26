Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах

Erid 2VSb5xr7ABT

Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили социальную кампанию, направленную на популяризацию поисково-спасательной деятельности и привлечение новых волонтеров. В магазинах «Группы Лента» на цифровых экранах транслируется видеоролик с призывом присоединиться к движению: «Набираем высоту в спасении жизней. Присоединяйся».

Кампания размещается на 770 экранах в 246 супермаркетах и гипермаркетах «Лента». География показов охватывает Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Тольятти, Пермь, Ярославль, Тулу, а также Ленинградскую, Московскую, Калужскую области и ряд других регионов. Трансляция запущена в торговых точках с высоким ежедневным трафиком, для того чтобы донести сообщение до аудитории и повысить узнаваемость волонтерского движения. Социальный ролик также демонстрируется в салонах Билайна, что увеличивает совокупный охват кампании.

Размещение реализовано на базе платформы Digital Indoor – решения позволяющего управлять цифровыми экранами в точках продаж. За развитие платформы отвечает Билайн Adtech – подразделения по рекламным технологиям Билайн бизнес. Платформа обеспечивает централизованный запуск и контроль рекламных кампаний на распределенной сети экранов. Благодаря этому платформу можно использовать для социальных инициатив и их масштабирования на федеральный охват.

Это не первый проект Билайна, направленный на помощь в поиске пропавших людей. Ранее на экранах в ритейл-сетях и салонах Билайна было запущено цифровое размещение ориентировок «ЛизаАлерт» на пропавших людей. Эти форматы дополняют друг друга: кампания в магазинах «Ленты» работает на привлечение волонтеров и поддержку поискового движения, а размещение ориентировок - на оперативное информирование и помощь конкретным поискам.

Евгений Герасимов, руководитель направления «беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Масштабирование деятельности поискового отряда невозможно без широкой информационной поддержки. Взаимодействие с крупными партнерами и присутствие в заметных форматах для многомиллионной аудитории — это стратегический вклад в укрепление движения и повышение эффективности спасения».

Мария Филиппова, директор по связям с общественностями и государственными органами «Группы Лента»:

«Для «Группы Лента» важно участвовать в проектах, которые имеют значимый социальный эффект. Мы ежедневно принимаем большое количество покупателей в разных регионах, и цифровые экраны в магазинах позволяют донести важный призыв - поддержать «ЛизаАлерт» и, возможно, сделать первый шаг к спасению чьей-то жизни».

Илья Цесельчук, директор направления Digital Indoor в Билайн Adtech:

«Мы развиваем инфраструктуру цифровой интерьерной рекламы и технологии так, чтобы они решали не только коммуникационные задачи бизнеса, но и помогали социальным инициативам. Кампания в «Ленте» - пример того, как федеральная сеть рекламных экранов может работать на поддержку поисково-спасательного движения и привлечение новых людей в волонтерские команды».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник изображения: пресс-служба Билайна