В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “Вечер в Венеции”. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербурга Андрей КОЛОМИЙЦЕВ.

В программе произведения итальянских композиторов XVI-XVIII веков: К. Меруло, М.А. Каваццони, К. Эрбаха, Дж. Фрескобальди, Дж. Габриели, Д. Скарлатти, А. Польетти, Г. Муффата. Венеция считается родиной итальянской органной музыки, именно здесь был издан один из первых сборников, предназначенных специально для органа авторства Марко Антонио Каваццони. Клаудио Меруло, Андреа и Джованни Габриели, в разные годы занимали почëтную должность первого органиста собора Св. Марка. С именем Джироламо Фрескобальди связывают «золотой век» итальянского стиля.

Слушателей ждут изысканные шедевры старинной органной музыки и можно будет воочию проследить путь итальянских органистов от Высокого Возрождения до барокко, их музыкальные эксперименты, которые дали возможность развития музыки последующих эпох.

1 марта (воскресенье) в 16:00

6+