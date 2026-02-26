Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе

Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!».

Он организован государственным фондом «Защитники Отечества» и проводится с целью сохранения памяти о героях и событиях специальной военной операции.

В списке 10 номинаций: эссе и рассказы о самоотверженности воинов и единстве народов России; авторские стихотворения, песни, фотографии и рисунки, посвященные героям спецоперации и другие.

Участником конкурса может стать любой желающий, в том числе ветераны боевых действий, действующие военные и члены их семей.



«Наша общая задача – сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В конкурсе приняли участие уже более 10 тысяч человек. Электронные сборники творческих работ опубликованы на сайте госфонда «Защитники Отечества».

Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности фонда. За время работы фонд провел более 43 тысяч патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 350 тысяч детей. Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют ветераны СВО. Они проводят уроки мужества, «Разговоры о важном», участвуют в открытых диалогах. Свыше 7 тысяч героев работают с молодежью в рамках совместного проекта фонда и Российского общества «Знание» «Служу Отечеству!».

