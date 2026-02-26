Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»

9, 10 и 12 марта Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на Российскую Национальную театральную Премию и Фестиваль «Золотая Маска» сезона 2024-2025: программа «Балеты Императорского двора» (фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго, аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова) и балет-феерия «Щелкунчик» П. Чайковского.

Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов «Золотая Маска» прошедшего сезона, что подтверждает высокую профессиональную оценку ведущих специалистов театрального искусства страны. Опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха будет показана членам жюри на своей площадке в мае.

Также напомним, что в 2025 году Шостакович Опера Балет был удостоен специальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку оперы «Мастер и Маргарита» С. Слонимского.

Программа гастролей:

9 и 10 (показ в рамках «Золотой Маски») марта в 19:00

Программа «Балеты Императорского двора». Музыкальный руководитель и главный дирижёр – Евгений Хохлов. Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

I отделение

Риккардо Дриго

«Роман Бутона розы»

Фантастический балет в 1 действии

Одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был отрепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Это была последняя оригинальная балетная партитура Риккардо Дриго в России. Мировая премьера состоялась в 1919 году на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург), в бенефисе композитора. Балетмейстер-постановщик – Александр Чекрыгин.

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик, автор либретто по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского, автор новой хореографии – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025) – тонкий знаток классического наследия. Балетмейстер-реставратор, педагог, историк балета, балетный критик, президент международного благотворительного фонда восстановления, сохранения и развития классического балетного искусства имени Мариуса Петипа.

Художник-постановщик – Альона Пикалова

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)

Художник по свету – Ирина Вторникова

II отделение

Александр Глазунов

«Времена года»

Аллегорический балет в 1 действии, 4 картинах

Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург). Хореография Мариуса Петипа (1900).

Одноактный балет Александра Глазунова «Времена года» считается редко исполняемым произведением. Это связано с тем, что оригинальная хореография Мариуса Петипа утеряна, сохранились лишь оркестровая партитура, а также эскизы костюмов и декораций.

Нынешняя постановка балета «Времена года» осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной.

Перед молодыми хореографами была поставлена задача: возродить спектакль современными средствами выразительности, но пройдя через различные исторические эпохи развития балетного искусства.

У спектакля «Времена года» есть своя концепция:

1. «Зима» – зрители увидят эпоху русского императорского балета конца XIX-начала XX века.

2. «Весна» – в этой части будет затронута тема советского конструктивизма 20-х годов XX века.

3. «Лето» – эпоха 30-40-х годов XX века, где зарождалось направление симфонического балета и развитие неоклассического языка танца.

4. «Осень» – часть представляет собой нынешнее время в развитии российской современной хореографии, где используются различные техники классического и современного танца.



Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов

I картина «Зима». Балетмейстер-постановщик – Елизавета Мазуркевич

II картина «Весна». Балетмейстер-постановщик – Лилия Симонова

III картина «Лето». Балетмейстер-постановщик – Марианна Рыжкина

IV картина «Осень». Балетмейстер-постановщик – Даниил Благов

Художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков

Художник по свету – Ирина Вторникова



12 марта в 12:00 и 19:00 (показ в рамках «Золотой Маски») театр представит балет-феерию «Щелкунчик» П. Чайковского.

Пётр Ильич Чайковский (1840-1893). Балет-феерия в двух действиях, трех картинах с прологом и эпилогом. Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра. Дюма (1802-1870) «История Щелкунчика» (1844). Хореография Льва Иванова (1892)

Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего «Щелкунчика» на премьере.

Спектакль был воссоздан по сохранившимся эскизам декораций и костюмов, фотографиям спектакля. Только в самарском театре зрители могут видеть фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым, воссозданные на основе так называемых Гарвардских записей Николая Сергеева и его помощников, записанных по системе Владимира Степанова, а также участников спектаклей трупп «Интернациональный балет» и «Сэдлерс-Уэлс» в Англии. И только в этом спектакле звучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов

Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года)

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года)

Художник по свету – Александр Наумов