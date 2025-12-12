Жителя Приволжского района обвинили в нападении с ножом на кассира магазина

По подозрению в совершении из магазина открытого хищения алкоголя полицейские задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления, 43 -летнего жителя Приволжского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили нескольких очевидцев — как сотрудников магазина, так и посетителей, которые видели, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив товар. При этом мужчина, которого свидетели опознали как местного жителя, уходя, показал кассиру предмет похожий на нож.

Комплексный подход к работе всех подразделений позволил в кратчайшие сроки установить места возможного нахождения грабителя и задержать.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, для вынесения местному жителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.