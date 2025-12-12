Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителя Приволжского района обвинили в нападении с ножом на кассира магазина

184
Жителя Приволжского района обвинили в нападении с ножом на кассира магазина

По подозрению в совершении из магазина  открытого хищения  алкоголя полицейские задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления, 43 -летнего жителя Приволжского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили нескольких очевидцев — как сотрудников магазина, так и посетителей, которые видели, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив товар. При этом мужчина, которого свидетели опознали как местного жителя, уходя, показал кассиру предмет похожий на нож.

Комплексный подход к работе всех подразделений позволил в кратчайшие сроки установить места возможного нахождения грабителя и задержать.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, для вынесения местному жителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу, мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  Приговор вступил в законную силу.

