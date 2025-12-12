Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В лесах под Самарой могут встретиться агрессивные кабаны

В лесах под Самарой могут встретиться агрессивные кабаны

Гон у кабанов — дело не одного дня. Он растянут во времени: чаще всего разгар приходится на декабрь, но начаться всё может ещё в ноябре или даже в конце октября и длиться до января–февраля. В этот период лес буквально превращается в арену для клыкастых гладиаторов. 

Самцы становятся заметно активнее и агрессивнее — и всё ради того, чтобы завоевать сердце щетинистой леди. В поисках «той самой» они способны проходить огромные расстояния , по пути демонстрируя силу: подрезают резцами деревья, оставляют метки и ведут себя, скажем честно, очень по-свински по отношению к другим обитателям леса  Во время гона кабаны почти не отдыхают. Самцы много передвигаются, дерутся, теряют вес и сильно изматываются. Не случайно после брачного сезона им требуется время, чтобы восстановить силы.

К началу гона у взрослых секачей появляется так называемый калкан — плотный слой кожи, жира и хрящей на груди и плечах. Этот природный «бронежилет» защищает жизненно важные органы во время жёстких поединков с соперниками. Уровень агрессии у диких кабанов в это время заметно возрастает  Поэтому при встрече со стадом или одиноким вепрем важно спокойно и тихо уйти в противоположную сторону. Ни в коем случае нельзя пытаться прогнать или спугнуть кабана — это может спровоцировать атаку. 

За своих свинок кабаны дерутся ревностно и это не удивительно: на кону может быть не одна дама, а целый гарем!Но даже победа не всегда гарантирует успех. Выбор остаётся за самкой, и если победитель, по её мнению, «рылом не вышел», то она вполне может спокойно уйти вслед за формально проигравшим секачом. Сердцу не прикажешь! 

Именно сейчас, зимой, решается весеннее будущее кабаньих семейств: результатом этого гона станут полосатые поросята, которые появятся в лесу уже в апреле–мае, сообщает нацпарк Самарская Лука. 

В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Весь список