В лесах под Самарой могут встретиться агрессивные кабаны

Гон у кабанов — дело не одного дня. Он растянут во времени: чаще всего разгар приходится на декабрь, но начаться всё может ещё в ноябре или даже в конце октября и длиться до января–февраля. В этот период лес буквально превращается в арену для клыкастых гладиаторов.

Самцы становятся заметно активнее и агрессивнее — и всё ради того, чтобы завоевать сердце щетинистой леди. В поисках «той самой» они способны проходить огромные расстояния , по пути демонстрируя силу: подрезают резцами деревья, оставляют метки и ведут себя, скажем честно, очень по-свински по отношению к другим обитателям леса Во время гона кабаны почти не отдыхают. Самцы много передвигаются, дерутся, теряют вес и сильно изматываются. Не случайно после брачного сезона им требуется время, чтобы восстановить силы.

К началу гона у взрослых секачей появляется так называемый калкан — плотный слой кожи, жира и хрящей на груди и плечах. Этот природный «бронежилет» защищает жизненно важные органы во время жёстких поединков с соперниками. Уровень агрессии у диких кабанов в это время заметно возрастает Поэтому при встрече со стадом или одиноким вепрем важно спокойно и тихо уйти в противоположную сторону. Ни в коем случае нельзя пытаться прогнать или спугнуть кабана — это может спровоцировать атаку.

За своих свинок кабаны дерутся ревностно и это не удивительно: на кону может быть не одна дама, а целый гарем!Но даже победа не всегда гарантирует успех. Выбор остаётся за самкой, и если победитель, по её мнению, «рылом не вышел», то она вполне может спокойно уйти вслед за формально проигравшим секачом. Сердцу не прикажешь!

Именно сейчас, зимой, решается весеннее будущее кабаньих семейств: результатом этого гона станут полосатые поросята, которые появятся в лесу уже в апреле–мае, сообщает нацпарк Самарская Лука.